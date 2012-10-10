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亚洲 | 2012年 10月 10日 星期三 14:17 BJT

〔澳新汇市〕澳元和新西兰元兑欧元反弹,兑美元弹离低点

路透惠灵顿/悉尼10月10日电---澳元和新西兰元兑欧元周三反弹,且兑美元弹离低点,澳洲政府大规模标售长期债券扶助吸引买需.

澳元和新西兰元兑欧元上涨,澳元兑欧元EURAUD=R涨至一周高位1.2563澳元,远离上周所及四个月低点.

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