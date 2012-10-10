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亚洲 | 2012年 10月 10日 星期三 14:21 BJT

〔日本股市〕日经指数收挫2%创两个月收盘低位,受企业获利疑虑拖累

路透东京10月10日电---日本股市日经指数周三收跌2%,创两个月收盘低位,因市场忧虑即将开始的财报季将受全球经济放缓打击,此前国际货币基金组织(IMF)自4月以来第二次削减成长预估.

日经指数.N225收低173.36点至8,596.23点.东证股价指数.TOPX跌1.5%,收报716.84,为7月26日以来最低收位.(完)

--编译 石冠兰; 审校 蔡美珍

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