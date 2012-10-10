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亚洲 | 2012年 10月 10日 星期三 14:20 BJT

〔韩国股市〕收挫1.56%,科技股追随美国同业走低

路透首尔10月10日电---韩国股市周三收低,延续本周跌势,在此前数家券商调降英特尔评级后,科技股今日领跌韩股大盘.

三星电子(005930.KS)重挫3.43%,在尾盘跌势中拉低科技板块.

综合股价指数.KS11收低1.56%,报1,948.22点.(完)

--编译 隋芬;审校 侯向明

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