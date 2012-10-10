《希腊经济分析》私有化计划重启,改革誓言面临考验

路透雅典10月10日电---希腊本月恢复的私有化计划不仅攸关其能否筹集到所需的数以十亿欧元计的资金,而且关系到其在债权人要求下所做改革承诺的可信度.私有化计划已较原定计划落后近半年.

希腊政界人士正面临巨大压力,因民众要求其抗拒国外要求廉售国家资产、迅速筹资以偿债的呼声.

更大的挑战仍在于,能否利用私有化来根除腐败的企业行为,以及恢复外资对希腊的信心.

成立15个月的希腊公共资产发展基金(Hellenic Republic Asset Development Fund)的目标是,改革众多国有企业以增加其价值,之后通过一系列招标来出租或出售这些企业.

第一批重大的出售交易将包括博彩公司OPAP、国营天然气事业DEPA及数个精华的地产计画,最早可能在2013年第一季完成,这将使其重返正轨;该基金今年料无法实现30亿欧元目标,预计2012年仅将获得3亿欧元收益.

许多人冀望私有化收益能够帮助希腊打破撙节与衰退间的循环.自2008年以来,希腊经济产出已减少近四分之一,现在失业率也正逼近25%大关.

希腊已再三错失欧盟/国际货币基金组织(IMF)援助计划定下的目标,且面临被迫退出欧元区的风险.以国内生产总值(GDP)来看,希腊是欧元区债务负担最重的国家.

分析师称,若成功实施私有化计划,那么该计划将从2013年起每年为希腊GDP贡献3.5%,足以使希腊恢复增长,并创造15万个长期就业岗位.

**吸引外国投资**

为提升透明度和吸引外国投资者,于2011年7月成立的该基金作为独立机构存在,官方语言是英语.

其核心任务是到2015年筹措190亿欧元资金,但更重要的是,它将影响国际市场对希腊是否达到1,730亿欧元援助附带条件的看法.

"我们发出变革的信号绝对至关重要,"一位不愿具名的官员说.

一位要求匿名的希腊高级官员表示,目前的私有化目标已经由起初的500亿欧元降低,但仍不切实际,因"希腊的信誉较低".

该官员援引与美国主要基金经理的谈话称,与将资金投向结果难料的30年期基础设施项目相比,投资者对高收益政府债券更感兴趣.

**变革之风**

希腊私有化计划需要配套开展一系列官僚机构改革.其行事拖沓的立法机构至少要修改77项技术法规、政府法令和部委规章,包括设立新的市场监管机构.

首个小规模交易在9月达成,当时该基金称,通过长期出租曾作为2004年雅典奥运会广播中心的一个购物广场,将可募集至少8,100万欧元.

下月即将出售获利丰厚的国家彩票运营机构,随后是转让政府所持足球博彩垄断经营机构OPAP的剩余33%股份,以及希腊天然气公司DEPA的控制性股权.

其他拟将私有化的企业和房地产项目包括:多座地区性港口和机场,以及雅典Hellenikon旧机场原址上价值数十亿欧元的顶级海滨不动产.

"财长和首相急于让欧洲人看到,希腊正在取得进展.一重中之重就是表明私有化取得成功,"政治风险谘询机构Eurasia的Wolfango Piccoli说.

"这对希腊政府而言是头等大事,不仅仅是收入的问题,最重要的是要发出积极信号."(完)