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亚洲 | 2012年 10月 10日 星期三 17:22 BJT

《中国企业债发行日程表》--10月10日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN])

以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:

  发债主体  拟发规模   期限(年)   年利率         主体评级   发行时间    主承销商
          (亿元人民币) 
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*铁道部     100         7   利率区间3.77%-4.77%     AAA       周五      申银万国
            150        20   利率区间4.27%-5.27%     AAA       周五      国开证券等  
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*农工商      13         5          6.29%             AA-   10/11-10/17  国泰君安
房地产集团         (第3-4年末每年偿还30%本金,第5年末偿还40%本金/光明食品集团提供担保)
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上海嘉定      8         6          6.71%             AA    10/10-10/15  海通证券
工业区开发集团              (第3-6年末每年偿还25%本金/嘉定区国资提供担保)
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阜新城投     12         7          7.55%             AA-   10/10-10/16  齐鲁证券
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宜兴城投     13         7          6.90%             AA    10/10-10/16  国泰君安证券
                            (第3-7年末每年偿还20%本金)
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阿克苏资产   10         6         7.50%              AA-   10/10-10/16  信达证券
投资经营公司                (第3-6年末每年偿还25%本金)  
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江苏南京浦口  12        7         7.10%              AA    10/8-10/12   华林证券
经济开发总公司              (第3-7年末每年偿还20%本金)
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以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司:

发债主体    拟发规模   期限(年)     年利率         债项评级  发行时间     主承销商
           (亿元人民币)
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暂无
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  注:*表示新增.(完)

  --整理 刘昕; 审校 康熙泽

  
  发行日程                  [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN]
  《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》
  《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》
  《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》
  《中国信用债发行日程一览表》

  已发行债券                [CN/DBTCN-CFACT]
  《中国2012年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》
  《中国2012年已发行金融债一览表》《中国2012年已发行公司债一览表》

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