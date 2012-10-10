《中国企业债发行日程表》--10月10日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) ==================================================================================== *铁道部 100 7 利率区间3.77%-4.77% AAA 周五 申银万国 150 20 利率区间4.27%-5.27% AAA 周五 国开证券等 ==================================================================================== *农工商 13 5 6.29% AA- 10/11-10/17 国泰君安 房地产集团 (第3-4年末每年偿还30%本金,第5年末偿还40%本金/光明食品集团提供担保) ==================================================================================== 上海嘉定 8 6 6.71% AA 10/10-10/15 海通证券 工业区开发集团 (第3-6年末每年偿还25%本金/嘉定区国资提供担保) ==================================================================================== 阜新城投 12 7 7.55% AA- 10/10-10/16 齐鲁证券 ==================================================================================== 宜兴城投 13 7 6.90% AA 10/10-10/16 国泰君安证券 (第3-7年末每年偿还20%本金) ==================================================================================== 阿克苏资产 10 6 7.50% AA- 10/10-10/16 信达证券 投资经营公司 (第3-6年末每年偿还25%本金) ==================================================================================== 江苏南京浦口 12 7 7.10% AA 10/8-10/12 华林证券 经济开发总公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) ==================================================================================== 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) ===================================================================================== 暂无 ===================================================================================== 注:*表示新增.(完) --整理 刘昕; 审校 康熙泽 发行日程 [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN] 《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》 《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》 《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》 《中国信用债发行日程一览表》 已发行债券 [CN/DBTCN-CFACT] 《中国2012年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》 《中国2012年已发行金融债一览表》《中国2012年已发行公司债一览表》