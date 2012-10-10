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市场报道 | 2012年 10月 10日 星期三 14:46 BJT

《汇市简讯》美元/瑞郎升到0.94附近,徘徊在200日移动均线一带

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* 美元/瑞郎徘徊在200日移动均线附近,昨日未能收在该水准上方,引发了短暂下跌.

* 日内高点的上移,需要收高来印证.

* 10小时移动均线仍然构成首道支撑,停止单在0.9400略上方,处于10日和21日移动均线下方.

* 卖单在0.9430/50一带.

* 欧元/瑞郎守在1.2100/1.2150区间内. (完)

--编译 高琦; 审校 隋芬

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