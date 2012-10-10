〔欧元区金融〕IMF官员称将欢迎西班牙申请国际援助,但将由其政府决定

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透马德里10月10日电---国际货币基金组织(IMF)官员Jose Vinals周三表示,申请国际金融援助将由西班牙政府自己决定,但称IMF将欢迎西班牙申请援助.
"政府将必须决定是否向欧洲央行的机制请求援助.决定权在该国政府,我们将欢迎求援的决定.如果该国不申请援助,我们也了解那必有其原因."Jose Vinals在Cadena Ser电台的访问中说.(完)
--编译 张若琪;审校 侯向明
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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