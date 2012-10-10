〔欧元区金融〕IMF官员称将欢迎西班牙申请国际援助,但将由其政府决定

路透马德里10月10日电---国际货币基金组织(IMF)官员Jose Vinals周三表示,申请国际金融援助将由西班牙政府自己决定,但称IMF将欢迎西班牙申请援助.

"政府将必须决定是否向欧洲央行的机制请求援助.决定权在该国政府,我们将欢迎求援的决定.如果该国不申请援助,我们也了解那必有其原因."Jose Vinals在Cadena Ser电台的访问中说.(完)