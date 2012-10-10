〔意大利政经〕蒙堤政府在明年大选前意外宣布调降所得税最低税率

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透罗马10月10日电---意大利总理蒙堤所领导的政府日前意外宣布,将调降所得税最低税率,同时允诺将实现与欧盟(EU)协议的预算目标.意大利将于明年举行全国选举.
经过八个小时的内阁会议后,政府还在周三宣布将把消费税上调的幅度减少一半,使税率上调幅度缩减为1个百分点.
意大利将把两项最低的所得税税率下调1个百分点.基于此,年收入低于15,000欧元的公民所得税税率将从23%降至22%,年收入在15,001至28,000欧元的公民所得税税率则从27%降至26%.最高的三种所得税税率将维持不变.
根据内阁会议声明,意大利将试图在明年达到预算基本平衡,正如该国向欧盟所做出的承诺.(完)
--编译 高琦; 审校 蔡美珍
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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