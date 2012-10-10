〔意大利政经〕蒙堤政府在明年大选前意外宣布调降所得税最低税率

路透罗马10月10日电---意大利总理蒙堤所领导的政府日前意外宣布,将调降所得税最低税率,同时允诺将实现与欧盟(EU)协议的预算目标.意大利将于明年举行全国选举.

经过八个小时的内阁会议后,政府还在周三宣布将把消费税上调的幅度减少一半,使税率上调幅度缩减为1个百分点.

意大利将把两项最低的所得税税率下调1个百分点.基于此,年收入低于15,000欧元的公民所得税税率将从23%降至22%,年收入在15,001至28,000欧元的公民所得税税率则从27%降至26%.最高的三种所得税税率将维持不变.

根据内阁会议声明,意大利将试图在明年达到预算基本平衡,正如该国向欧盟所做出的承诺.(完)