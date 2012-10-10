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亚洲 | 2012年 10月 10日 星期三 15:26 BJT

〔日本债市〕指标日债上涨,因经济成长放缓忧虑损及股市

* 超长期日债表现逊色,周四即将标售30年期公债

* 10年期和30年期公债利差达2008年3月以来最宽阔水平

路透东京10月10日电---指标日本政府公债周三上涨,因股市下挫抵消了债券供应担忧.日本明天将标售30年期公债,令较长期券种承压.

日本股市日经指数周三收跌2%,创两个月收盘低位,因市场忧虑即将开始的财报季将受全球经济放缓打击,此前国际货币基金组织(IMF)自4月以来第二次削减成长预估.[ID:nST0563123]

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