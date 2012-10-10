世界八分之一人口仍在受饥饿煎熬--FAO

(本文由路透中文网编译)

路透罗马10月9日电---联合国粮农组织（FAO）周二表示，世界上有八分之一的人口长期营养不足，称食品价格上涨可能会逆转减轻饥饿所取得的进展。

粮农组织在一份关于粮食安全的报告中称，2010-12年间，全球长期营养不足人口为8.68亿，占世界人口的12.5%，大幅低于之前预估的1990-1992年间10亿人长期营养不足的水平，当时该数字所占世界人口比例高达18.6%。

在经过改良的全新计算方法及最新数据基础上，最新饥饿人口数字亦低于此前对近年情况的预估值：2010年为9.25亿，2009年为10.2亿。

粮农组织总干事达席尔瓦(Jose Graziano da Silva)表示：“这要好于我们之前的消息，但世界上仍有八分之一的人口处于饥饿中。这是让人无法接受的，特别是当今我们生活在一个富裕的世界。”

“多数消除饥饿的进展是在2006年前取得的，因食品价格水平持续下滑。随着食品价格的上涨以及随之而来的经济危机，我们在消除饥饿方面的努力进展不多。”

在美国、俄罗斯及其他主要粮食出口国遭遇乾旱的推动下，粮食价格在过去数月中上涨，粮农组织预计食品价格将继续保持在接近2008年粮食危机时的水平。

但达席尔瓦表示，完全有可能于2015年在全球范围内实现“千年发展目标”下的减轻饥饿目标。（完）