〔欧洲经济〕确保货币政策有效传导比降息更为重要--ECB管委诺亚(更新版)

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路透东京10月10日电---欧洲央行(ECB)管理委员会成员诺亚周三对要求欧洲央行降息的观点表示了反对,他称,当下而言确保货币政策的有效传导比降息更为重要.

诺亚还强调,欧洲央行决心必要时根据购债计划采取强有力的举措,防止欧元区二线国家债券收益率攀升.

"我们准备(根据债券购买计划)实施干预,相信我们,如果我们出手了,定能取得成功,"他在东京参加国际货币基金组织年会的间隙表示.

国际货币基金组织(IMF)周二在对欧洲经济最新的预估报告中称,因欧元区核心通胀率受控,欧洲央行(ECB)有下调利率提振经济成长的空间.

ECB主要再融资利率当前在历史低位0.75%,分析师预计今年还有一次降息.

诺亚为ECB维持利率不变的决议辩护,称当前首要任务是修复欧元区银行体系,以便央行注入的资金可以广泛和均等地向经济体渗透.

其说道,"基本而言,我们的分析看法是当前利率水准的重要性,要低于政策的传递."

诺亚称,债券购买计划和欧洲银行业联盟的进程应会帮助减轻欧元区解体的担忧.(完)