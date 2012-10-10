〔日本个股〕丰田汽车将在全球召回740万辆汽车(更新版)

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(本文由路透中文网编译提供)
(新增细节)
路透东京10月10日电---丰田汽车(7203.T)周三表示，因电动车窗故障，将在全球召回740万辆汽车，包括一部份威姿、雅力士和卡罗拉车型。
丰田汽车将在美国召回247万辆，在中国召回140万辆，在欧洲召开139万辆。这是继1996年福特汽车(F.N)召回790万辆汽车后规模最大的单次召回事件。
丰田汽车将在日本召回约459,300辆，包括2006-2008年期间生产的威姿。
该公司发言人Shino Yamada表示，丰田汽车还将在澳大利亚召回65万辆，在中东召回49万辆，在加拿大召回24万辆，在其他地区召回33万辆。
在日本以外地区召回的车型包括2005-2010年间生产的雅力士、威驰、卡罗拉、Matrix、Auris、凯美瑞、RAV4、汉兰达、坦途、红杉、xB和xD等。
Yamada称，电动车窗故障尚未导致事故和伤亡事件。
丰田汽车股价周三收低1.9%，日经指数下跌1.98%。（完）
--编译：李富强
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。