〔日本个股〕丰田汽车将在全球召回740万辆汽车(更新版)

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路透东京10月10日电---丰田汽车(7203.T)周三表示，因电动车窗故障，将在全球召回740万辆汽车，包括一部份威姿、雅力士和卡罗拉车型。

丰田汽车将在美国召回247万辆，在中国召回140万辆，在欧洲召开139万辆。这是继1996年福特汽车(F.N)召回790万辆汽车后规模最大的单次召回事件。

丰田汽车将在日本召回约459,300辆，包括2006-2008年期间生产的威姿。

该公司发言人Shino Yamada表示，丰田汽车还将在澳大利亚召回65万辆，在中东召回49万辆，在加拿大召回24万辆，在其他地区召回33万辆。

在日本以外地区召回的车型包括2005-2010年间生产的雅力士、威驰、卡罗拉、Matrix、Auris、凯美瑞、RAV4、汉兰达、坦途、红杉、xB和xD等。

Yamada称，电动车窗故障尚未导致事故和伤亡事件。

丰田汽车股价周三收低1.9%，日经指数下跌1.98%。（完）