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亚洲 | 2012年 10月 10日 星期三 15:58 BJT

〔全球金市〕金价持稳,但受美元走强和全球经济成长忧虑压抑

* 美元指数触及近一个月高位

* 现货金亚洲买盘增加,因价格下跌

* 现货金或跌至每盎司1,750美元--技术分析

路透新加坡10月10日电---周三现货金XAU=持稳,此前连跌三日.不过金价仍接近一周半低位,因全球经济成长前景黯淡支撑美元,令金价承压.

国际货币基金组织(IMF)周二发布世界经济展望,继4月之后再度调降全球经济预估,并向美国和欧洲决策者发出警告,如果不能解决各自的经济问题,将会延长经济保持低迷的时间.[ID:nSB2037215]

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