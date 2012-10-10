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市场报道 | 2012年 10月 10日 星期三 16:13 BJT

《汇市简讯》欧元/美元下看200日移动均线切入位1.2823

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* 欧元/美元转移至较低区间,投机客料欧元可能向下突破

* 200日移动均线切入位1.2823料为关键,不过在1.2800下方挂有大量停止单

* 看到欧洲半官方机构在1.2870附近抛售

* 据传亚洲央行也在1.2900下方出脱使涨势受阻

* 据称亚洲央行也在昨天买入,可能获利了结位于1.2830-40的买单.(完)

--编译 肖群英;审校 张明钧

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