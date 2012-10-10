〔中国债市〕人民币IRS受海外客盘推动走升,抵消回购利率大挫影响

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透上海10月10日电---中国人民币利率互换(IRS)周三走升,因以外资行为主的代客买盘强劲,抵消资金市场回购利率大挫影响.交易员指出,预计这种临时性因素持续时间不会长久,消息面若续平淡,IRS走势有望恢复平稳.
银行间市场周三质押回购加权利率CNREPO=CFXS全线下行,其中隔夜和七天品种跌势加剧,昨日央行公开市场逆回购操作基本延续了长假前的大力度,不仅对缓和当前流动性立竿见影,资金面预期亦明显转好.[ID:nSB2040539][CN/CN]
上海一银行交易员称,在回购利率大跌背景下,今日REPO的利率互换却上涨约3-5个基点(bp),主要因"今天不少外资在pay,据说有客盘."
他并指出,就经验来看,这种客盘的持续性难以持久,在短暂冲击过后市场有望很快恢复平稳.
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
------------------------------------------------------------------------------------
周三 3.3020/3.4360 3.1225/3.2150 3.1283/3.2267 3.1767/3.2767 3.2150/3.4025
周二 3.3500/3.4620 3.1067/3.1967 3.1050/3.2000 3.1517/3.2500 3.1850/3.4800
------------------------------------------------------------------------------------
变动 -0.0480/-0.0260 +0.0158/+0.0183 +0.0233/+0.0267 +0.0250/+0.0267 +0.0300/-0.0775
注: 以上数据均为按季度计算报价
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.
中国外汇交易中心统计数据显示,2012年9月人民币IRS成交的名义本金总额为2,784.60亿元,较8月的2,977.65亿元小降不足一成.(完)
--发稿 李宏薇; 审校 曾祥进
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。