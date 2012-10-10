〔中国债市〕人民币IRS受海外客盘推动走升,抵消回购利率大挫影响

路透上海10月10日电---中国人民币利率互换(IRS)周三走升,因以外资行为主的代客买盘强劲,抵消资金市场回购利率大挫影响.交易员指出,预计这种临时性因素持续时间不会长久,消息面若续平淡,IRS走势有望恢复平稳.

银行间市场周三质押回购加权利率CNREPO=CFXS全线下行,其中隔夜和七天品种跌势加剧,昨日央行公开市场逆回购操作基本延续了长假前的大力度,不仅对缓和当前流动性立竿见影,资金面预期亦明显转好.[ID:nSB2040539][CN/CN]

上海一银行交易员称,在回购利率大跌背景下,今日REPO的利率互换却上涨约3-5个基点(bp),主要因"今天不少外资在pay,据说有客盘."

他并指出,就经验来看,这种客盘的持续性难以持久,在短暂冲击过后市场有望很快恢复平稳.

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周三 3.3020/3.4360 3.1225/3.2150 3.1283/3.2267 3.1767/3.2767 3.2150/3.4025

周二 3.3500/3.4620 3.1067/3.1967 3.1050/3.2000 3.1517/3.2500 3.1850/3.4800

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变动 -0.0480/-0.0260 +0.0158/+0.0183 +0.0233/+0.0267 +0.0250/+0.0267 +0.0300/-0.0775

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2012年9月人民币IRS成交的名义本金总额为2,784.60亿元,较8月的2,977.65亿元小降不足一成.(完)