《中美贸易焦点》美国众院将就针对华为和中兴的新一波投诉进行调查

* 众议院委员会收到"数十宗"针对华为的投诉

* 华为和中兴否认委员会的指控

* 情报官员对间谍指控的证据看法不一

* 委员会委员指出与Cricket有关的事件

路透华盛顿10月9日电---美国国会的一份敦促美国企业停止与中国电信设备制造商--华为[HWT.UL]和中兴通讯(000063.SZ)做生意的报告,已然掀起针对这两家企业的新一轮投诉,从而使委员会启动调查的第二阶段.

美国众议院情报委员会人士表示,其已收到来自现有及前雇员和客户的"数十宗"有关可疑设备行为的投诉,这些投诉主要针对华为.

"我认为这些企业不应认为我们会停止关注此事,"该委员会人士向路透称,并补充道委员会将跟进新线索.该名人士未被授权公开讨论此事.

美国众议院情报委员会周一警告,中国可能利用华为和中兴生产电讯设备中的软件从事网络间谍活动[ID:nSB2038545],并敦促网络供应商寻找其他的设备供应商.

报告还建议美国外资审议委员会(CFIUS)阻止美国企业未来与华为或中兴建立任何商业联系.

华为和中兴通讯均驳斥了美方的指控.中国商务部称,美国报告仅凭主观猜忌和不实依据,对中国进行无端指控,中方对此表示严重关切和强烈反对.华为和中兴分别是全球第二和第五大的路由器和电讯设备生产商.[ID:nSB2039829]

给华为增添麻烦的是,加拿大周二亦强烈暗示,出于安全风险的考虑,将排除中国华为参与加国政府的一个通讯网络建设.[ID:nSB2039793]

浏览华为在世界各国接获的政府电子化项目图表,请点击:(link.reuters.com/ben23t)

52页的美国众议院情报委员会报告,并未列举具体证据来表明两家公司的设备曾用于间谍活动,但报告称,一份分类附录"明显提供了更多讯息,令委员会更加担忧".

现任和前任美国情报官员表示,位于中国深圳的华为和中兴通讯对国家安全构成潜在威胁,但关于是否已确认他们的设备破坏国家安全的问题,似乎并未达成共识.

一位前美国官员说,有"确切的证据"证实华为存在嫌疑,称美国国防工业是首要目标.另一位前美国高级情报官员指出,非法窃听的威胁或许更多是推测,而不是实情.

美国众议院情报委员会主席Mike Rogers周一指称,存在无线电台向中国"发射"信息的例证,但他并未点出任何曾受牵涉的华为设备具体用户的名称.

当问及储存在网络中的信息未经许可被转移的此类实例时,Rogers提及与无线运营商Cricket相关的一起事故,Cricket采用华为的设备来部署其无线网络,是Leap Wireless International IncLEAP.O的运营子公司.

**圣安东尼奥病毒案**

今年5月,Cricket在德州圣安东尼奥市的网络节点发现异常活动,上述委员会人士称这个地区使用的是华为设备.根据这个说法,不禁令人担忧该网络的信息可能在不知不觉的情况下传送至中国.

Cricket发言人Greg Lund表示,今年稍早该公司的部分电脑感染病毒,调查发现与在该公司工作的一名华为员工有关.不过没有证据证明该公司或其客户的私有或机密信息被获取.

"没有证据证明这些事件是华为恶意行动的结果,"他表示.他并称国会情报委员会在调查期间没有联系Cricket,而该公司也没有提出投诉.

华为驻华盛顿发言人William Plummer在周一的电话记者会中讲述了圣安东尼奥市的事件,但未提及Cricket或Leap.

他表示,两名独立的安全专家"目前能够确定,笔记本电脑在一家德州酒店的WiFi网络上感染病毒."

"事实就是这样.如果(国会情报委员会)了解事实的话,他们也应当知道他们的表述有误,"华为外部事务副总裁Plummer表示.(完)