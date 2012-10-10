〔欧洲政经〕新救援计划务必把结构性改革作为重点--ECB冈斯坦西欧

美国债市：公债收益率大涨后回稳，本周创下11月中以来最大周度涨幅
路透纽约3月3日 - 美国公债收益率周五盘中上扬，两年期公债收益率触及七年半新高，其它年期的公债收益率触及数周峰值，因包括美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦在内的决策者的讲话，看来都是支持升息。
路透法兰克福10月10日电---欧洲央行(ECB)副总裁冈斯坦西欧周三对新闻社MNI表示,对于欧元区的任何一个新救援计划而言,结构性改革都务必是重点.
任何援助项目都"必须应当包含结构性改革的内容",冈斯坦西欧在国际货币基金组织(IMF)和世界银行的会议间隙说道.
"在冗长的预算安排过程中,(欧洲)财政领域问题已经得到充分的考虑.欧洲委员会将做出必要的安排.但在任何预防性项目中,结构性改革内容也必须被视为重点."他补充道.
冈斯坦西欧还驳斥了有关欧元区料面临通缩威胁的忧虑,称"我们的内部分析完全未显示出有那种风险,"他说道,"我未看到有任何通缩风险."(完)
--编译 高琦; 审校 丁琦
路透纽约3月3日 - 美国公债收益率周五盘中上扬，两年期公债收益率触及七年半新高，其它年期的公债收益率触及数周峰值，因包括美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦在内的决策者的讲话，看来都是支持升息。
路透纽约3月3日 - 美元兑一篮子主要货币周五下滑，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦表示，只要经济继续如预期般改善，美联储本月升息是合适的。
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