〔欧洲政经〕新救援计划务必把结构性改革作为重点--ECB冈斯坦西欧

路透法兰克福10月10日电---欧洲央行(ECB)副总裁冈斯坦西欧周三对新闻社MNI表示,对于欧元区的任何一个新救援计划而言,结构性改革都务必是重点.

任何援助项目都"必须应当包含结构性改革的内容",冈斯坦西欧在国际货币基金组织(IMF)和世界银行的会议间隙说道.

"在冗长的预算安排过程中,(欧洲)财政领域问题已经得到充分的考虑.欧洲委员会将做出必要的安排.但在任何预防性项目中,结构性改革内容也必须被视为重点."他补充道.

冈斯坦西欧还驳斥了有关欧元区料面临通缩威胁的忧虑,称"我们的内部分析完全未显示出有那种风险,"他说道,"我未看到有任何通缩风险."(完)