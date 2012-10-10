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亚洲 | 2012年 10月 10日 星期三 16:51 BJT

〔金属期市〕伦敦期铜受累于经济忧虑下挫,铝价触及一个月低点

路透上海10月10日电---伦敦期铜周三连续第四日下滑,因对于全球经济形势和需求低迷的担忧,抵消了中国有望出台刺激措施的憧憬.

铝价下跌逾1%,受累于谨慎的情绪.此前美国铝业(AA.N)下调了今年全球需求增速预估,指因中国经济放缓.

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