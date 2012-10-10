欧盟推迟发起针对华为和中兴的贸易调查案

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(本文由路透中文网编译)
路透布鲁塞尔10月9日电---欧盟委员会推迟了针对华为[HWT.UL] 和中兴通讯(000063.SZ)(0763.HK)这两家中国电信设备制造商的一项贸易案，缓解了欧盟与中国的紧张关系。目前，这两家企业在美国正被密切关注。
美国国会在周一的一份报告中称，华为和中兴通讯是潜在的安全威胁，应该别拒于美国市场之外。
华为和中兴通讯分别是全球第二大和第五大无线电信设备制造商。
华为和中兴的电信设备销售在欧洲已取得更大成功，但欧洲主要担心两公司的价格而非安全忧虑。欧盟外交官和贸易专家表示，他们预计两公司的欧洲贸易案可能会被推迟到明年中期。
欧盟贸易委员德古赫特(Karel De Gucht)正在为发起反倾销或反补贴调查搜集证据，但他的努力受到阻碍，因爱立信(ERICb.ST)、阿尔卡特朗讯等欧洲电信设备制造商并未就此提出控诉。通常，提起正式控诉是发起调查的先决条件。
分析师称，欧洲电信设备制造商不愿切断与中国市场的联系，因中国对电信设备的需求正不断增加。
诺基亚西门子NOK1V.HE(SIEGn.DE)和阿尔卡特朗讯没有显示出提出控诉的意愿，而市场领头羊爱立信甚至表示，该公司不希望发起类似诉讼案。诺基亚西门子和阿尔卡特朗讯分别是全球排名第三和第四的电信设备制造商。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。