欧盟推迟发起针对华为和中兴的贸易调查案

(本文由路透中文网编译)

路透布鲁塞尔10月9日电---欧盟委员会推迟了针对华为[HWT.UL] 和中兴通讯(000063.SZ)(0763.HK)这两家中国电信设备制造商的一项贸易案，缓解了欧盟与中国的紧张关系。目前，这两家企业在美国正被密切关注。

美国国会在周一的一份报告中称，华为和中兴通讯是潜在的安全威胁，应该别拒于美国市场之外。

华为和中兴通讯分别是全球第二大和第五大无线电信设备制造商。

华为和中兴的电信设备销售在欧洲已取得更大成功，但欧洲主要担心两公司的价格而非安全忧虑。欧盟外交官和贸易专家表示，他们预计两公司的欧洲贸易案可能会被推迟到明年中期。

欧盟贸易委员德古赫特(Karel De Gucht)正在为发起反倾销或反补贴调查搜集证据，但他的努力受到阻碍，因爱立信(ERICb.ST)、阿尔卡特朗讯等欧洲电信设备制造商并未就此提出控诉。通常，提起正式控诉是发起调查的先决条件。

分析师称，欧洲电信设备制造商不愿切断与中国市场的联系，因中国对电信设备的需求正不断增加。

诺基亚西门子NOK1V.HE(SIEGn.DE)和阿尔卡特朗讯没有显示出提出控诉的意愿，而市场领头羊爱立信甚至表示，该公司不希望发起类似诉讼案。诺基亚西门子和阿尔卡特朗讯分别是全球排名第三和第四的电信设备制造商。（完）