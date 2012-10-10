〔中国债市〕资金面渐宽部分短融收益率下行,利率债受制观望情绪续盘整

路透上海10月10日电---中国银行间债市周三得益于资金面回暖,部分信用债收益率出现下降趋势,而对于基本面因素已充分反应的利率债收益率则难以脱离窄幅震荡,市场期待在即将公布的经济数据中觅得方向.

交易员表示,今日AAA和AA等级的短融颇受市场青睐,收益率下行明显,源于资金面渐宽,令投资者介入信用债的积极性得以释放.而利率债交易清淡,投资者多持观望态度静待经济数据公布.

"今天(利率债)感觉没啥交易,都观望着政策和数据,...(经济数据公布前)歇着呗."上海一银行交易员称.

中国银行间市场周三质押回购加权利率CNREPO=CFXS全线下行,其中隔夜和七天品种跌势加剧,昨日央行公开市场逆回购操作基本延续了长假前的大力度,不仅对缓和当前流动性立竿见影,资金面预期亦明显转好.[ID:nSB2040539]

中国海关将于周六(13日)公布9月进出口贸易数据,国家统计局则将于下周一(15日)公布同期工业生产者出厂价格指数(PPI)和居民消费价格指数(CPI).

剩余期限近一年的短融12淮南矿CP002最新成交tCN041262036=CFXS在4.31%,此前交易日最近一笔成交在4.3875%.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 2.6465 3.1646

上日 3.3670 3.7611

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.0450/2.9710

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.8127/2.7455

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.3275/3.2653 (完)

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