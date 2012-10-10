〔中国债市〕资金面渐宽部分短融收益率下行,利率债受制观望情绪续盘整

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透上海10月10日电---中国银行间债市周三得益于资金面回暖,部分信用债收益率出现下降趋势,而对于基本面因素已充分反应的利率债收益率则难以脱离窄幅震荡,市场期待在即将公布的经济数据中觅得方向.
交易员表示,今日AAA和AA等级的短融颇受市场青睐,收益率下行明显,源于资金面渐宽,令投资者介入信用债的积极性得以释放.而利率债交易清淡,投资者多持观望态度静待经济数据公布.
"今天(利率债)感觉没啥交易,都观望着政策和数据,...(经济数据公布前)歇着呗."上海一银行交易员称.
中国银行间市场周三质押回购加权利率CNREPO=CFXS全线下行,其中隔夜和七天品种跌势加剧,昨日央行公开市场逆回购操作基本延续了长假前的大力度,不仅对缓和当前流动性立竿见影,资金面预期亦明显转好.[ID:nSB2040539]
中国海关将于周六(13日)公布9月进出口贸易数据,国家统计局则将于下周一(15日)公布同期工业生产者出厂价格指数(PPI)和居民消费价格指数(CPI).
剩余期限近一年的短融12淮南矿CP002最新成交tCN041262036=CFXS在4.31%,此前交易日最近一笔成交在4.3875%.
质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):
1天 7天
CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS
----------------------------------
今日 2.6465 3.1646
上日 3.3670 3.7611
以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)
央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.0450/2.9710
国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.8127/2.7455
金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.3275/3.2653 (完)
欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>
欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>
--发稿 刘昕; 审校 曾祥进
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。