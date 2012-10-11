IMF预计制裁对伊朗经济影响有限

(本文由路透中文网编译提供)

路透迪拜10月9日电---国际货币基金组织(IMF)的预测显示，尽管西方国家对伊朗实施制裁，伊朗明年仍能够压低高企的通胀并且恢复增长。

IMF预计，虽然制裁导致伊朗石油出口减少，伊朗经济却不会因此崩溃。该机构还预计今明两年伊朗将录得小幅贸易顺差，

不过IMF的分析大多基于伊朗政府提供的数据，民间经济学家称这些数据可能不可靠。在10月2日之前的10日内，伊朗货币里亚尔兑美元大跌约三分之一，而IMF报告的大部分内容在这之前已准备就绪。

IMF在半年度世界经济展望中预计，伊朗今年国内生产总值（GDP）将萎缩0.9%，明年增长0.8%。4月，IMF对伊朗今年GDP的预测为增长0.4%。

IMF预计伊朗今年通胀为25.2%，明年将下降至21.8%。而很多民间经济学家认为伊朗的通胀远超30%。

IMF认为今年伊朗失业率将达到14.1%，明年将为15.6%，去年失业率为12.3%。

IMF预计今年伊朗经常帐盈余占GDP比例为3.4%，明年占GDP比例的1.3%，较去年所占比例12.5%大幅下滑。IMF的预测显示制裁不会导致伊朗的国际收支出现危机。（完）