IMF预计制裁对伊朗经济影响有限

娱乐新闻：《月光男孩》击败《爱乐之城》拿下奥斯卡最佳影片奖
路透洛杉矶2月26日 - 《月光男孩》(Moonlight)周日拿下奥斯卡最佳影片奖，击败《爱乐之城》(星声梦里人/乐来越爱你/La La Land)得到这个电影业最高荣誉。
(本文由路透中文网编译提供)
路透迪拜10月9日电---国际货币基金组织(IMF)的预测显示，尽管西方国家对伊朗实施制裁，伊朗明年仍能够压低高企的通胀并且恢复增长。
IMF预计，虽然制裁导致伊朗石油出口减少，伊朗经济却不会因此崩溃。该机构还预计今明两年伊朗将录得小幅贸易顺差，
不过IMF的分析大多基于伊朗政府提供的数据，民间经济学家称这些数据可能不可靠。在10月2日之前的10日内，伊朗货币里亚尔兑美元大跌约三分之一，而IMF报告的大部分内容在这之前已准备就绪。
IMF在半年度世界经济展望中预计，伊朗今年国内生产总值（GDP）将萎缩0.9%，明年增长0.8%。4月，IMF对伊朗今年GDP的预测为增长0.4%。
IMF预计伊朗今年通胀为25.2%，明年将下降至21.8%。而很多民间经济学家认为伊朗的通胀远超30%。
IMF认为今年伊朗失业率将达到14.1%，明年将为15.6%，去年失业率为12.3%。
IMF预计今年伊朗经常帐盈余占GDP比例为3.4%，明年占GDP比例的1.3%，较去年所占比例12.5%大幅下滑。IMF的预测显示制裁不会导致伊朗的国际收支出现危机。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透洛杉矶2月26日 - 《月光男孩》(Moonlight)周日拿下奥斯卡最佳影片奖，击败《爱乐之城》(星声梦里人/乐来越爱你/La La Land)得到这个电影业最高荣誉。
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东证股价指数跌1.0%至1,534.00点，JPX-日经400指数跌1.1%至13,741.44点。(完) (编译 王颖；审校 高琦)