《汇市简讯》美元/日圆:现汇盘整令价平期权波动率降至五年新低

0834 GMT * 美元/日圆今日走势迟滞,但技术面偏空TGM2336 * 美元/日圆在78.00/78.10依旧有买单,在其下方有停止单聚集 * 注意五年期美国公债/日本公债收益率(殖利率)利差走阔 * 迄今在EBS中的交投区间仅在78.19-78.36 * 一个月价平期权波动率在6.4%(接近2007年末低点6.3%),三个月期、一年期创五年新低.(完) --编译 王洋;审校 张明钧 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=