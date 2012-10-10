〔全球经济〕IMF调降全球增长预估"相当合理"--德国财政部消息人士

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透柏林10月10日电---德国财政部一消息人士周三表示:
* 国际货币基金组织(IMF)调降增长预估警示全球经济放缓是"相当合理的"
* 德国将努力确保欧债危机不会成为IMF会议上的惟一焦点
* 全球经济发展面临风险,美国、日本和其它国家亦如此
* 除了国内生产总值(GDP)之外,经济开放程度也应成为IMF配额改革考虑的因素.
IMF周二发布世界经济展望,继4月之后再度调降全球经济预估,并向美国和欧洲决策者发出警告,如果不能解决各自的经济问题,将会延长经济保持低迷的时间.(浏览更多报导,请点选[ID:nSB2037215])
IMF即将在日本东京举行半年度会议.(完)
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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