〔全球经济〕IMF调降全球增长预估"相当合理"--德国财政部消息人士

路透柏林10月10日电---德国财政部一消息人士周三表示:

* 国际货币基金组织(IMF)调降增长预估警示全球经济放缓是"相当合理的"

* 德国将努力确保欧债危机不会成为IMF会议上的惟一焦点

* 全球经济发展面临风险,美国、日本和其它国家亦如此

* 除了国内生产总值(GDP)之外,经济开放程度也应成为IMF配额改革考虑的因素.

IMF周二发布世界经济展望,继4月之后再度调降全球经济预估,并向美国和欧洲决策者发出警告,如果不能解决各自的经济问题,将会延长经济保持低迷的时间.(浏览更多报导,请点选[ID:nSB2037215])