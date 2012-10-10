〔人民币衍生品〕美元掉期升水连创新高,美元相对过剩状况难改(更新版)

(新增交易员评论及细节)

* 美元掉期升水连创新高

* 境内美元全面宽松,相对利率不断走低

* 后市美元升水点料继续走升

* 逆回购加重人民币利率难回落的担忧

作者 李然

路透北京10月10日电---中国境内美元兑人民币掉期升水点数延续9月升势,各期限于周三继续走升.其中一年期再创出历史高位,达1,660点.显示宽松的美元仍在不断的积累,从而影响远期价格.

交易员们并表示,由于境内美元并没有较好和通畅的使用渠道,令其相对人民币的利率水平不断走低,而在美国第三轮量化宽松(QE3)的大背景下,这种情况很难从根本上改变,因此美元/人民币掉数升水点数仍有望继续高攀.

"远期美元与人民币的价格正在走向由利率平价理论来决定的过程中...如果美元流动性的宽松状况一直这么积累下去,远期还得升水."一国有银行交易员表示.

另有上海的外汇交易员表示,尽管央行公开市场逆回购的力度也较大,但只集中在提供短期流动性的缓和上,对长期资金面的改善有限;且连续逆回购也使下调存款准备金率的可能性降低,难以打消市场对于中长期流动性紧张局面的担忧,这都是造成掉期升水一再上涨的因素.

上海一银行交易员称,"从技术上看,掉期点数也还处于上行通道,预计短期内还会继续上升."

**境内美元全面过剩**

中国资本项下并未开放,积累的美元流动性几乎找不到出路;特别是美国QE3的实施,至少将维持全球美元低利率水平至2015年,这使得中国境内美元将处于全面的宽松.

"外资大行在较高的点数挂出买盘也是拉高点数的一个原因,这些大手笔买盘上了1,000点以后就一直有,从规模上讲已经不像是银行出于自身风控所进行的操作,我猜测应该是客户有套期保值或者对冲风险的需求."上述上海的交易员并提及.

北京时间16:17时,境内美元人民币一年期掉期升水成交于1,650点,日间一度高至1,660点.离岸人民币可交收的一年期掉期CNH1Y=亦达1,510点,稍低于9月26日创下的1,580点纪录.

以下是周三15:58时境内美元人民币各主要期限升水成交价参考CNYXSWP=CFXS:

期限 隔夜 一周 一月 三月 六月 十二月

成交 4.3 40 190 550 1,000 1,660

参看近四个月美元人民币掉期升水曲线图请点选链接(here)

境内美元流动性仍然较高.长假前中国银行间市场美元拆借出现短暂供应吃紧,至周二节后第二日已经转松,短端利率倒挂得以扭转.目前需求集中于隔夜拆借,长端需求浮现但因授信额度限制成交清淡.[ID:nSB2038561]

**人民币市场利率难落**

香港一外资行交易员则认为,节后境内美元人民币掉期点数继续上行,与央行坚定采用逆回购,并令其成为常规使用的工具也有关系,这使下调存款准备金率的可能性减小.

"逆回购毕竟是临时性工具,需要滚动使用,存款准备金率下调则是永久性的."他表示,"这使得人民币市场利率很难落下来."

亦有交易员指出,逆回购对人民币短期和超短期资金流动性的改善好于中长期,美元人民币掉期短端升水的涨势明显弱于中长端,甚至有短期品种升水出现下降.

参看近四个月来美元人民币掉期中短期品种升水曲线图请点选链接(here)

中国央行周二逆回购操作量达2,650亿元人民币,与节前一周同期(9月25日)创下的单日纪录新高相距不远.[ID:nSB2037461]

去年12月之前,境内美元人民币一年期掉期维持了近两年的贴水状态,但之后逆转,并在今年7月份开始升水点数一路冲高.

按照利率平价理论,货币掉期的点差直接反映的是两种货币当期利率水平的差异--美元升水创下高位,意味着美元资金利率明显低于人民币水平,反映出境内美元正空前泛滥.

中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周三在6.29元支撑位上方窄幅波动,结售汇保持均衡.交易员预计短期内在中间价持稳的情况下会延续窄幅整理走势.[ID:nSB2040525](完)

--审校 林高丽

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