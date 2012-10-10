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亚洲 | 2012年 10月 10日 星期三 17:14 BJT

〔中港股市〕沪综指小涨跑赢亚洲其他股市,恒指略收低

* 恒指下滑0.1%,追随亚洲其他股市颓势

* 沪深300指数和沪综指均涨0.2%

* 有关中国政府和保险商增持的报导提供支撑

* 中兴通讯回升,此前券商建议逢低承接

* 中资汽车股上涨

路透香港10月10日电---中国股市周三跑赢亚洲其他股市,小幅收涨.券商和油企引领大盘连续第二日上涨,因寄望北京方面将出台更多利好市场的措施.

但港股恒生指数.HSI收低0.1%,上日企业获利忧虑打压美股走低,拖累近日恒指表现.恒生国企指数.HSCE升0.7%.

内地股市沪深300指数.CSI300和沪综指.SSEC均收高0.2%.

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