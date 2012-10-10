〔中港股市〕沪综指小涨跑赢亚洲其他股市,恒指略收低

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 恒指下滑0.1%,追随亚洲其他股市颓势
* 沪深300指数和沪综指均涨0.2%
* 有关中国政府和保险商增持的报导提供支撑
* 中兴通讯回升,此前券商建议逢低承接
* 中资汽车股上涨
路透香港10月10日电---中国股市周三跑赢亚洲其他股市,小幅收涨.券商和油企引领大盘连续第二日上涨,因寄望北京方面将出台更多利好市场的措施.
但港股恒生指数.HSI收低0.1%,上日企业获利忧虑打压美股走低,拖累近日恒指表现.恒生国企指数.HSCE升0.7%.
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。