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货币新闻 | 2012年 10月 10日 星期三 17:27 BJT

〔欧元债市〕意大利一年期国库券得标收益率升至8月中旬以来高位

路透米兰10月10日电---意大利周三债券标售中一年期借款成本小幅上升,因围绕西班牙是否会求援的持续不确定性,削弱投资者对欧元区二线国家短期债券的胃口.

财政部标售了80亿欧元2013年10月14日到期的国库券,得标收益率为1.94%,创8月以来最高.(完)

--编译 侯向明;审校 蔡美珍

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

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