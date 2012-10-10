路透伦敦10月10日电---以下为分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

德国商业银行:

欧元/美元:昨日回落,打破六周以来的上行趋势.市场注意力因此转向重要短期支撑位1.2823/1.2750美元,前者为200日移动均线切入位,后者为三个月上行趋势线切入位.技术指标开始更多地暗示后市看跌.如果1.2750美元水准失守,汇价将面临逐步增加的跌压,可能跌向1.2605美元,之后下看1.2472,这两个水准分别为7月以来走势的50%和61.8%技术回档位.若能守在1.2750美元上方,不排除重新上探1.3072美元的可能,甚至可能测试1.3173/77美元的区间...不过,我们仍倾向预期1.2750水准将失守.

美元/日圆:继续从云区回落,今日云区落在78.65/79.27.我们怀疑市场将拉出偏多的下降楔形形态.这是看涨讯号.不过,除非汇价明确收在云区阻力位79.27日圆上方,最好能收在200日移动均线切入位79.36日圆上方,否则我们必须对汇价展开进一步盘整,且可能下探更低水准有心理准备.汇价预计将在近期低位77.45和77.13处仍有支撑.200日移动均线上方,首道上档阻力位在8月高点79.66,之后阻力在6月高点80.63.在稍微更长的时期内,我们预计汇价将反弹升向2012年内高点84.19.

英镑/美元:依然承压,目前正在突破38.2%技术回档支撑位1.5995美元.汇价仍面临跌回1.5912/00美元区域的风险,该区域是始于7月涨势的50%回档位,亦为8月23日所及高位.我们愈发揣测汇价已在1.6300美元触顶--若跌破1.5900美元,将下看1.5800/1.5788.我们预期涨势将受限.

纽约 当日 今年来 2011年

0854GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.2869 1.2884 -0.12 -0.59 1.2945

美元/日圆 JPY= 78.25 78.23 +0.03 +1.70 76.94

欧元/日圆 EURJPY=R 100.71 100.73 -0.02 +1.14 99.57

美元/瑞郎 CHF= 0.9409 0.9399 +0.11 +0.35 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.6010 1.6001 +0.06 +3.06 1.5535

美元/加元 CAD= 0.9779 0.9782 -0.03 -4.06 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0237 1.0200 +0.36 +0.12 1.0225

新西兰元/美元 NZD= 0.8180 0.8171 +0.11 +5.09 0.7784

澳元/日圆 AUDJPY=R 80.090 79.790 +0.38 +1.84 78.640

新西兰元/日圆 NZDJPY=R 64.010 63.910 +0.16 -46.45 119.530

英镑/日圆 GBPJPY=R 125.27 125.16 +0.09 +4.80 119.53

澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2497 1.2479 +0.14 -4.79 1.3126

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附注:上收市价是纽约汇市2130 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 白云;审校 田建华

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