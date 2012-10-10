日系汽车在中国销量不太可能很快恢复--行业官员

路透北京10月10日电---中国汽车工业协会秘书长董扬周三称，日本汽车在华销量不太可能很快恢复。因中日钓鱼岛争端，日本汽车在华销量遭到冲击。

董扬同时对记者表示，有类似性能、价格和品牌的其他汽车可能填补由日本汽车销量大幅下滑所造成的空白。（完）