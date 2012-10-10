版本:
中国
亚洲 | 2012年 10月 10日 星期三 17:43 BJT

日系汽车在中国销量不太可能很快恢复--行业官员

(本文由路透中文网编译)

路透北京10月10日电---中国汽车工业协会秘书长董扬周三称，日本汽车在华销量不太可能很快恢复。因中日钓鱼岛争端，日本汽车在华销量遭到冲击。

董扬同时对记者表示，有类似性能、价格和品牌的其他汽车可能填补由日本汽车销量大幅下滑所造成的空白。（完）

编译：程芳 发稿：王凤昌

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐