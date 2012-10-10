〔中国汇市〕人民币小幅收高,结汇稍显强推高成交价格(更新版)

(新增收盘报价和更多评论)

* 人民币小幅收高,午盘结汇稍显强推高成交价格

* 节后三日6.29元均对人民币形成支撑

* 即期走势偏强但受中间价牵制

* 短期料仍以6.29元为支撑窄幅波动等候指引

路透北京10月10日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周三小幅收高,在6.29元支撑位上方窄幅波动,午盘结汇稍微显强推高成交价格.交易员预计,短期内在中间价持稳的情况下会延续窄幅整理走势.

上海一银行交易员称,午间结汇盘更多一些,但并无异常状况,看上去都是正常的客户结汇,"购汇没有去年节后那么汹涌,所以结汇显得多一些,有油盘但(美元)怎么也买不上去.现在银行都不愿意在盘后拿美元了,后期可能美元向上的空间有限."

以下为今日人民币兑美元主要报价CNY=CFXS以及中间价CNY=PBOC:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

6.2833 6.2832 6.2899 6.3449 6.3441 6.2878

收盘时人民币较中间价波幅达到0.97%,靠近1%的日间波幅上限(今日在6.2815点).上述交易员称,近日人民币走势偏强,但央行中间价持稳明显有维稳意图;明天成交是否再创新高仍要看中间价水平.

北京一大行交易员称,今天即期成交价随中间价略微低开,市场保持节后大体均衡的态势,"今天贵金属买盘比较多,但结汇还是略微偏大,开盘后还是往下走了一点."

他补充说,总体上看市场力量较为平均,最近几天石油购汇也较多,但客户结汇还是较大,"这跟客户需求有关系,但也不排除央行可能有动作."

上海一银行交易员称,市场近期相对于中间价的走势较强,节前一度上涨突破6.29元.虽然节后三日中间价连续略有走低,但客户结汇量也较大,人民币均未有下破6.29元.在市场走势偏强,及央行中间价死守当前水平的情况下,短期内人民币即期还会在靠近日波幅上限位置窄幅波动,并等候更多消息面或政策面指引.

亚洲交易时段,美元指数.DXY报78.802,周五曾跌至78.601,为2月底以来最低水准.美元指数已较7月触及的两年高点84.100下跌约6%.欧元兑美元EUR=持稳于1.3130美元,徘徊在上周五EBS平台创下的四个月高位1.31691美元附近.欧元兑美元自7月创下1.2042美元的两年低位后,已反弹约9%.[FRX/CN]

以下为北京时间17:29,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元CNY1YNDFOR= 6.3944/89 6.3930

香港离岸市场人民币兑美元即期CNH= 6.2905/35 6.2915

境内美元人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS升水报1,650点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.4483元.

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 李然; 审校 曾祥进

人民币汇率相关新闻 [CN-FRX-CEN-CMN-!CWK/CN]

人民币汇率市场报导/掉期[CNY/CN-FRX-PMF] 全球主要外汇市场收盘报导[FRX-CMN-TOP-US-PMF]

人民币在岸相关新闻[CNY/CN-FRX] 人民币离岸/NDF相关新闻[CNYO/CN]

全球外汇动态 [FXNEWS/CN] 全球外汇市场主要消息 [MI/DIARYCN]

人民币外汇期权 <CN/CONTC10>