〔企业并购〕ING同意将马来西亚保险业务售予友邦--消息

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港/新加坡10月10日电---消息人士告诉路透,友邦保险(AIA)(1299.HK)已同意收购荷兰国际集团(ING)ING.AS在马来西亚的保险业务,预计支付15亿-17亿美元.
消息人士称,该交易可能最早周四宣布.不过,监管机构的最后审批可能推迟正式声明.
消息人士9月初告诉路透,友邦在对ING在马来西亚和泰国业务的收购中领跑.不过,消息人士称,ING现在把泰国业务与规模大得多的日本和香港业务打包出售给另一个买家.
由于消息尚未公开,消息人士拒绝具名.ING与友邦也置评.(完)
--编译 李春喜;审校 蔡美珍
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。