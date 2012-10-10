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亚洲 | 2012年 10月 10日 星期三 18:05 BJT

〔企业并购〕ING同意将马来西亚保险业务售予友邦--消息

路透香港/新加坡10月10日电---消息人士告诉路透,友邦保险(AIA)(1299.HK)已同意收购荷兰国际集团(ING)ING.AS在马来西亚的保险业务,预计支付15亿-17亿美元.

消息人士称,该交易可能最早周四宣布.不过,监管机构的最后审批可能推迟正式声明.

消息人士9月初告诉路透,友邦在对ING在马来西亚和泰国业务的收购中领跑.不过,消息人士称,ING现在把泰国业务与规模大得多的日本和香港业务打包出售给另一个买家.

由于消息尚未公开,消息人士拒绝具名.ING与友邦也置评.(完)

--编译 李春喜;审校 蔡美珍

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