〔中国金融〕交银财富景气指数创历史新低,不动产投资意愿回落

路透上海10月10日电---以资产计中国第五大银行--中国交通银行(601328.SS)(3328.HK)公布最新一期交银财富景气指数,在经济增速偏弱、就业压力渐现及资本市场持续走弱背景下,该指数创出历史新低,就连今年来不断上升的不动产投资意愿亦开始大幅回落,预示年内房价不具大幅上涨空间.

该指数是基于对中国约2,000户小康家庭进行调研后整理的成果,自2010年10月开始,基本上两个月公布一次.本期交银中国财富景气指数为113点,下跌7点.

在本次调研过程中,预期房价会继续上升的小康家庭数量开始下跌,一则是因8月以后全国房价环比涨幅有所放缓,二则政策导向亦有收紧风声,例如住建部关于楼市继续限购的表态及国税总局表示房产税将扩大征收;而且住建部已表示将对房价过快上涨地区进行问责,四季度楼市调控将"严防死守"等.

与上期相比,本期调研中更多的家庭税后年收入在30万元以下的小康家庭开始减少不动产投资,并且未来计划增加不动产投资的家庭数量也在明显下滑.但是那些年收入30万元以上的家庭,仍愿意在未来继续增持不动产.

而国内股市沪综指跌近2,000点关口亦令本期流动资产投资意愿指数继续下滑.受访家庭对于未来各类投资产品的投资意愿中,贵金属及固定收益银行理财产品的占比仍名列前两位,而股票和基金投资占比大幅下降.

交银财富景气指数包括三个一级指标,即经济景气指数、收入增长指数和投资意愿指数.经济景气指数是本期下滑最明显的一级指标,小康家庭对当前总体经济环境评价下滑至101点,离临界值仅一步之遥.

不过交通银行金融研究中心研究员康建伟在新闻会上表示,国内经济增速在四季度应有所好转,因为欧盟及美国经济正趋稳定,有利于中国出口;政府年中集中批准的多个基建项目对投资的拉动效应在四季度应有体现;而且国家可能近期出台收入分配制度改革方案及汽车和家电下乡新一轮政策,都可能进一步刺激国内消费.

中国第二季国内生产总值(GDP)增速仅7.6%,创逾三年来新低,并接近年初设定的GDP增幅目标7.5%.中国国家统计局预期将于下周公布第三季GDP.(完)