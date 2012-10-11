两名美国科学家分享诺贝尔化学奖

(本文由路透中文网编译提供)

路透斯德哥尔摩10月10日电---瑞典皇家科学院诺贝尔奖评审委员会周三表示，两位美国科学家共同获得2012年诺贝尔化学奖。

瑞典皇家科学院在声明中表示，罗伯特·勒夫科维兹(Robert Lefkowitz)和布莱恩·卡比尔卡(Brian Kobilka)因在G蛋白偶联受体领域的突破性发现获得2012年度诺贝尔化学奖。（完）