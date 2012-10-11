两名美国科学家分享诺贝尔化学奖

娱乐新闻：《月光男孩》击败《爱乐之城》拿下奥斯卡最佳影片奖
路透洛杉矶2月26日 - 《月光男孩》(Moonlight)周日拿下奥斯卡最佳影片奖，击败《爱乐之城》(星声梦里人/乐来越爱你/La La Land)得到这个电影业最高荣誉。
(本文由路透中文网编译提供)
路透斯德哥尔摩10月10日电---瑞典皇家科学院诺贝尔奖评审委员会周三表示，两位美国科学家共同获得2012年诺贝尔化学奖。
瑞典皇家科学院在声明中表示，罗伯特·勒夫科维兹(Robert Lefkowitz)和布莱恩·卡比尔卡(Brian Kobilka)因在G蛋白偶联受体领域的突破性发现获得2012年度诺贝尔化学奖。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
路透洛杉矶2月26日 - 《月光男孩》(Moonlight)周日拿下奥斯卡最佳影片奖，击败《爱乐之城》(星声梦里人/乐来越爱你/La La Land)得到这个电影业最高荣誉。
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东证股价指数跌1.0%至1,534.00点，JPX-日经400指数跌1.1%至13,741.44点。(完) (编译 王颖；审校 高琦)