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债券 | 2012年 10月 10日 星期三 18:19 BJT

〔伦敦美债〕公债价格小跌,投资者等待10年期公债标售

路透伦敦10月10日电---美国公债价格周三在欧洲市场小跌,投资者等待今日稍晚的10年期债标售,以及周四的30年期债标售.

指标10年期美债US10YT=RR收益率(殖利率)上涨1个基点,至1.72%,30年期公债US30YT=RR收益率上涨1.4个基点,至2.94%.

美国财政部周二发售了320亿美元三年期公债,计划周三和周四分别发售210亿美元10年期债和130亿美元30年期债.

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