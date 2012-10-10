〔伦敦美债〕公债价格小跌,投资者等待10年期公债标售

路透伦敦10月10日电---美国公债价格周三在欧洲市场小跌,投资者等待今日稍晚的10年期债标售,以及周四的30年期债标售.

指标10年期美债US10YT=RR收益率(殖利率)上涨1个基点,至1.72%,30年期公债US30YT=RR收益率上涨1.4个基点,至2.94%.