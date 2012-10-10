〔伦敦美债〕公债价格小跌,投资者等待10年期公债标售

美国债市：公债收益率大涨后回稳，本周创下11月中以来最大周度涨幅
路透纽约3月3日 - 美国公债收益率周五盘中上扬，两年期公债收益率触及七年半新高，其它年期的公债收益率触及数周峰值，因包括美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦在内的决策者的讲话，看来都是支持升息。
路透伦敦10月10日电---美国公债价格周三在欧洲市场小跌,投资者等待今日稍晚的10年期债标售,以及周四的30年期债标售.
指标10年期美债US10YT=RR收益率(殖利率)上涨1个基点,至1.72%,30年期公债US30YT=RR收益率上涨1.4个基点,至2.94%.
美国财政部周二发售了320亿美元三年期公债,计划周三和周四分别发售210亿美元10年期债和130亿美元30年期债.
路透纽约3月3日 - 美国公债收益率周五盘中上扬，两年期公债收益率触及七年半新高，其它年期的公债收益率触及数周峰值，因包括美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦在内的决策者的讲话，看来都是支持升息。
路透纽约3月3日 - 美元兑一篮子主要货币周五下滑，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦表示，只要经济继续如预期般改善，美联储本月升息是合适的。
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