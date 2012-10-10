［中国经济］第六批取消和调整314项行政审批项目,旨推行政制度改革

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透北京10月10日电---中国国务院决定第六批取消和调整314项行政审批项目,旨在深入推进行政审批制度改革.
政府网刊登的决定称,要进一步取消和调整行政审批项目.凡公民、法人或者其他组织能够自主决定,市场竞争机制能够有效调节,行业组织或者中介机构能够自律管理的事项,政府都要退出.凡可以采用事后监管和间接管理方式的事项,一律不设前置审批
"各地区、各部门要确保行政审批项目的取消和调整及时落实到位.同时要强化后续监管,明确监管责任,制定监管措施,做好工作衔接,避免出现监管真空."通知称.
通知要求,要积极推进行政审批规范化建设.新设审批项目必须于法有据,并严格按照法定程序进行合法性、必要性、合理性审查论证.没有法律法规依据,任何地方和部门不得以规章、文件等形式设定或变相设定行政审批项目.
要加快推进事业单位改革和社会组织管理改革.要进一步健全行政审批服务体系.要深入推进行政审批领域防治腐败工作.要把行政审批制度改革与投资体制、财税金融体制、社会体制和行政管理体制改革紧密结合起来.
政府部门的多头管理和强势垄权,导致中国行政管理效率低下,推进政府行政制度改革的呼声一直不断.11月8日将召开中国共产党第十八次全国代表大会,业界普遍期待,对十八大后将履新的中国新一届领导人而言,率先启动精简政府职能的"大部制"改革,或许是最难、但也可能是最易的突破口[ID:nSH0116169].(完)
--发稿 沈燕; 审校 曾祥进
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。