［中国经济］第六批取消和调整314项行政审批项目,旨推行政制度改革

路透北京10月10日电---中国国务院决定第六批取消和调整314项行政审批项目,旨在深入推进行政审批制度改革.

政府网刊登的决定称,要进一步取消和调整行政审批项目.凡公民、法人或者其他组织能够自主决定,市场竞争机制能够有效调节,行业组织或者中介机构能够自律管理的事项,政府都要退出.凡可以采用事后监管和间接管理方式的事项,一律不设前置审批

"各地区、各部门要确保行政审批项目的取消和调整及时落实到位.同时要强化后续监管,明确监管责任,制定监管措施,做好工作衔接,避免出现监管真空."通知称.

通知要求,要积极推进行政审批规范化建设.新设审批项目必须于法有据,并严格按照法定程序进行合法性、必要性、合理性审查论证.没有法律法规依据,任何地方和部门不得以规章、文件等形式设定或变相设定行政审批项目.

要加快推进事业单位改革和社会组织管理改革.要进一步健全行政审批服务体系.要深入推进行政审批领域防治腐败工作.要把行政审批制度改革与投资体制、财税金融体制、社会体制和行政管理体制改革紧密结合起来.

政府部门的多头管理和强势垄权,导致中国行政管理效率低下,推进政府行政制度改革的呼声一直不断.11月8日将召开中国共产党第十八次全国代表大会,业界普遍期待,对十八大后将履新的中国新一届领导人而言,率先启动精简政府职能的"大部制"改革,或许是最难、但也可能是最易的突破口[ID:nSH0116169].(完)