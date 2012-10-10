版本:
中国
亚洲 | 2012年 10月 10日 星期三 18:29 BJT

〔东南亚股市〕新加坡股市跌至近一个月低点,全球增长担忧打击人气

路透曼谷10月10日电---多数东南亚股市周三收低,新加坡股市跌至近一个月低点,因全球经济增长疲弱,引发投资者抛出吉宝企业(KPLM.SI)和印尼人民银行(BBRI.JK)等绩优股.

新加坡股市海峡时报指数.FTSTI整日都在平盘下方交投,终场收低1.1%,触及9月13日以来最低收位.油井设备生产商吉宝企业下跌1.4%,在大盘股中跌幅居前.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐