〔离岸人民币〕阿布扎比国民银行发行第二笔点心债,融资2亿元人民币

路透香港10月10日电---阿布扎比国民银行(National Bank of Abu Dhabi,NBAD)香港分支已完成第二笔离岸人民币债券发行,通过发行一年期债券融资2亿元人民币(3,200万美元).票息为3.1%.该票面利率按照中期互换利率(mid swaps)水平,相当于较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码约135基点.

法国巴黎银行担任本期债券的承销商,结算日为10月16日.NBAD的首笔离岸人民币债券在9月初发行,通过发行一年期债券融资1亿元人民币,票息为2.9%.该债券在二级市场报价为3.418%/2.917%.

这是继Abu Dhabi Commercial Bank和Emirates NBD等海湾国家金融机构之后又在点心债市融资的该地区银行.

不过多数交易的规模较小,因采用了反向询价.最近一笔中东地区机构发行的点心债,是上周ADCB Islamic Finance (Cayman)发行的1亿元人民币五年期债券,票息为4.125%.

中东地区首笔点心债出现在今年3月份,拥有A3/A+评级的迪拜银行业者Emirates NBD发行7.5亿元三年期离岸人民币点心债,票息为4.875%.(完)

--编译 李春喜;审校 王洋

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