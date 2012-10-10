〔离岸人民币〕阿布扎比国民银行发行第二笔点心债,融资2亿元人民币

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港10月10日电---阿布扎比国民银行(National Bank of Abu Dhabi,NBAD)香港分支已完成第二笔离岸人民币债券发行,通过发行一年期债券融资2亿元人民币(3,200万美元).票息为3.1%.该票面利率按照中期互换利率(mid swaps)水平,相当于较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码约135基点.
法国巴黎银行担任本期债券的承销商,结算日为10月16日.NBAD的首笔离岸人民币债券在9月初发行,通过发行一年期债券融资1亿元人民币,票息为2.9%.该债券在二级市场报价为3.418%/2.917%.
这是继Abu Dhabi Commercial Bank和Emirates NBD等海湾国家金融机构之后又在点心债市融资的该地区银行.
不过多数交易的规模较小,因采用了反向询价.最近一笔中东地区机构发行的点心债,是上周ADCB Islamic Finance (Cayman)发行的1亿元人民币五年期债券,票息为4.125%.
中东地区首笔点心债出现在今年3月份,拥有A3/A+评级的迪拜银行业者Emirates NBD发行7.5亿元三年期离岸人民币点心债,票息为4.875%.(完)
--编译 李春喜;审校 王洋
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--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。