俄罗斯再次推迟向印度交付航母时间

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(本文由路透中文网编译提供)
路透新德里10月10日电---俄罗斯周五将向印度交付航母的时间推迟至少一年，这对印度希望快速增强海军力量的努力构成一击。
这艘价值23亿美元的航母正处于改造中，本应在今年准备好交付，但因锅炉出现问题导致交付时间被多次推迟。
俄罗斯国防部长阿纳托利·谢尔久科夫(Anatoly Serdyukov)在新德里与印度国防部长共同出席的新闻发布会上表示：“我们认为交付航母时间将在2013年第四季度。”
印度国防部长安东尼(A.K. Antony)表示，他向谢尔久科夫传达了对航母交付时间一再推迟的“严重关切”。
俄罗斯总统普京将在11月1日访问新德里。
这艘航母将更名为“维克拉玛蒂亚”号，航母的成功交付将被视为是对俄印防务关系的一次重要考验。（完）
--编译 靳怡雯;审校 程芳
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。