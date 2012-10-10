俄罗斯再次推迟向印度交付航母时间

(本文由路透中文网编译提供)

路透新德里10月10日电---俄罗斯周五将向印度交付航母的时间推迟至少一年，这对印度希望快速增强海军力量的努力构成一击。

这艘价值23亿美元的航母正处于改造中，本应在今年准备好交付，但因锅炉出现问题导致交付时间被多次推迟。

俄罗斯国防部长阿纳托利·谢尔久科夫(Anatoly Serdyukov)在新德里与印度国防部长共同出席的新闻发布会上表示：“我们认为交付航母时间将在2013年第四季度。”

印度国防部长安东尼(A.K. Antony)表示，他向谢尔久科夫传达了对航母交付时间一再推迟的“严重关切”。

俄罗斯总统普京将在11月1日访问新德里。

这艘航母将更名为“维克拉玛蒂亚”号，航母的成功交付将被视为是对俄印防务关系的一次重要考验。（完）