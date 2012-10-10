〔中国经济〕城市优先发展公共交通,吸引鼓励社会资金参与--国务院

路透北京10月10日电---中国政府正在加快扩大投资的步伐.国务院周三会议研究部署在城市优先发展公共交通的重点任务,加大政府投入,加快基础设施建设,拓宽投资渠道.

政府网刊登的新闻稿称,将通过特许经营、战略投资、信托投资、股权融资等多种形式,吸引和鼓励社会资金参与公共交通基础设施建设和运营.

会议确定了优先发展公共交通的重点任务,城市政府要将公共交通发展资金纳入公共财政体系."十二五"(2011-2015年)期间,对城市公共交通企业实行税收优惠政策,落实对城市公共交通行业的成品油价格补贴政策,对城市轨道交通运营企业实行电价优惠加快基础设施建设.

同时加强公共交通用地综合开发,对新建公共交通设施用地的地上、地下空间,按照市场化原则实施土地综合开发,收益用于公共交通基础设施建设和弥补运营亏损.

要强化规划调控,加快基础设施建设.提升公共交通设施、装备水平,提高公共交通舒适性;保障公交路权优先.增加划设城市公共交通优先车道,扩大信号优先范围.允许机场巴士、校车、班车使用公共交通优先车道.

数据显示,今年上半年中国公路水路交通累计完成固定资产投资5,490亿元人民币,同比下降6.2%,增速比去年同期放慢21.7个百分点,投资规模出现一定幅度的收窄,其中公路建设完成投资4,733亿元,下降7.8%.

会议还通过《缺陷汽车产品召回管理条例(草案)》.草案规定,批量汽车产品普遍存在危及安全使用质量问题的,应当立即停止生产、销售、进口,由其生产者实施召回,并及时发布产品缺陷信息.

对实施召回的缺陷汽车产品,生产者应当及时采取措施消除缺陷.消除缺陷费用和必要的运送缺陷汽车产品费用由生产者承担.草案还对生产者隐瞒汽车产品缺陷或不按规定召回缺陷汽车产品的行为规定了严格的法律责任.(完)