〔中国经济〕城市优先发展公共交通,吸引鼓励社会资金参与--国务院

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透北京10月10日电---中国政府正在加快扩大投资的步伐.国务院周三会议研究部署在城市优先发展公共交通的重点任务,加大政府投入,加快基础设施建设,拓宽投资渠道.
政府网刊登的新闻稿称,将通过特许经营、战略投资、信托投资、股权融资等多种形式,吸引和鼓励社会资金参与公共交通基础设施建设和运营.
会议确定了优先发展公共交通的重点任务,城市政府要将公共交通发展资金纳入公共财政体系."十二五"(2011-2015年)期间,对城市公共交通企业实行税收优惠政策,落实对城市公共交通行业的成品油价格补贴政策,对城市轨道交通运营企业实行电价优惠加快基础设施建设.
同时加强公共交通用地综合开发,对新建公共交通设施用地的地上、地下空间,按照市场化原则实施土地综合开发,收益用于公共交通基础设施建设和弥补运营亏损.
要强化规划调控,加快基础设施建设.提升公共交通设施、装备水平,提高公共交通舒适性;保障公交路权优先.增加划设城市公共交通优先车道,扩大信号优先范围.允许机场巴士、校车、班车使用公共交通优先车道.
数据显示,今年上半年中国公路水路交通累计完成固定资产投资5,490亿元人民币,同比下降6.2%,增速比去年同期放慢21.7个百分点,投资规模出现一定幅度的收窄,其中公路建设完成投资4,733亿元,下降7.8%.
会议还通过《缺陷汽车产品召回管理条例(草案)》.草案规定,批量汽车产品普遍存在危及安全使用质量问题的,应当立即停止生产、销售、进口,由其生产者实施召回,并及时发布产品缺陷信息.
对实施召回的缺陷汽车产品,生产者应当及时采取措施消除缺陷.消除缺陷费用和必要的运送缺陷汽车产品费用由生产者承担.草案还对生产者隐瞒汽车产品缺陷或不按规定召回缺陷汽车产品的行为规定了严格的法律责任.(完)
--发稿 沈燕; 审校 曾祥进
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。