〔美国数据〕10月5日止当周抵押贷款申请下滑,再融资指数降低2%--MBA

美国债市：公债收益率大涨后回稳，本周创下11月中以来最大周度涨幅
路透纽约3月3日 - 美国公债收益率周五盘中上扬，两年期公债收益率触及七年半新高，其它年期的公债收益率触及数周峰值，因包括美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦在内的决策者的讲话，看来都是支持升息。
路透纽约10月10日电---周三公布的行业报告显示,上周美国房屋抵押贷款申请减少,因再融资需求略微下滑,但购房申请升至6月份以来的最高水平.
美国抵押贷款银行协会(MBA)表示,10月5日止当周经季节调整后的美国抵押贷款申请指数下降1.2%.该指数涵盖了再融资与购房需求.
经季节调整后的再融资申请指数降低2%.房屋销售领先指标--购房抵押贷款申请指数上升2.4%.MBA负责研究和经济的副总裁Mike Fratantoni在声明中称,尽管再融资申请减少,申请量仍接近三年高位.
该周30年期固息抵押贷款利率平均为3.56%,较前一周的3.53%上升3个基点.但仍接近最低水平,此前美国联邦储备理事会(美联储,FED)出台最新宽松举措以提振国内经济.
美联储在9月祭出第三轮量化计划(QE3),宣布将每月购买400亿美元抵押支持证券(MBS),直到就业市场改善.
根据MBA,此项调查涵盖了超过75%的美国零售住宅抵押贷款申请.(完)
--编译 肖群英;审校 田建华
路透纽约3月3日 - 美国公债收益率周五盘中上扬，两年期公债收益率触及七年半新高，其它年期的公债收益率触及数周峰值，因包括美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦在内的决策者的讲话，看来都是支持升息。
路透纽约3月3日 - 美元兑一篮子主要货币周五下滑，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦表示，只要经济继续如预期般改善，美联储本月升息是合适的。
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