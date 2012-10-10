〔国际油市〕柴油裂解价差略微上升,受越南买需提振

路透新加坡10月10日电---行业消息人士周三称,亚洲柴油裂解价差略微上升,受越南的现货买需提振,因Dung Quat炼油厂的汽油炼制单元面临技术问题,迫使该炼厂关闭两周左右.

路透数据显示,11月柴油裂解价差上升0.09美元,每桶较迪拜原油升水19.67美元.

行业消息人士透露,越南已关闭其唯一的Dung Quat炼油厂,因重油催化裂化装置发生小事故,迫使该炼厂的采购商,如Saigon Petro匆忙订购船货.

一位消息人士提到,日加工能力13.5万桶的Dung Quat炼厂可能关闭两周.但无法立即联络到该炼厂的运营商Binh Son Refining and Petrochemical Co置评.

越南Saigon Petro在现货市场露面,求购立即交货的柴油.

贸易商称,尽管该公司目前的国内柴油需求较低,包括Petrolimex在内的其他公司可能求购柴油.

泰国和中东等其他地方涌现更多供应,令柴油市场供需颇为平衡.

泰国PTT已发售包含柴油和航煤的船货,11月初装船,与此同时科威特Kuwait Petroleum Corp(KPC)卖出一个航煤船货,11月第二周交付.

也门Aden Refinery在停顿一个月后,发售一个航煤船货.(完)