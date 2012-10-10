〔国际油市〕柴油裂解价差略微上升,受越南买需提振

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透新加坡10月10日电---行业消息人士周三称,亚洲柴油裂解价差略微上升,受越南的现货买需提振,因Dung Quat炼油厂的汽油炼制单元面临技术问题,迫使该炼厂关闭两周左右.
路透数据显示,11月柴油裂解价差上升0.09美元,每桶较迪拜原油升水19.67美元.
行业消息人士透露,越南已关闭其唯一的Dung Quat炼油厂,因重油催化裂化装置发生小事故,迫使该炼厂的采购商,如Saigon Petro匆忙订购船货.
一位消息人士提到,日加工能力13.5万桶的Dung Quat炼厂可能关闭两周.但无法立即联络到该炼厂的运营商Binh Son Refining and Petrochemical Co置评.
越南Saigon Petro在现货市场露面,求购立即交货的柴油.
贸易商称,尽管该公司目前的国内柴油需求较低,包括Petrolimex在内的其他公司可能求购柴油.
泰国和中东等其他地方涌现更多供应,令柴油市场供需颇为平衡.
泰国PTT已发售包含柴油和航煤的船货,11月初装船,与此同时科威特Kuwait Petroleum Corp(KPC)卖出一个航煤船货,11月第二周交付.
也门Aden Refinery在停顿一个月后,发售一个航煤船货.(完)
--编译 肖群英;审校 王洋
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。