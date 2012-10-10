〔国际油市〕亚洲石脑油价格和裂解价差上涨,受需求旺盛推动

路透新加坡10月10日电---周三亚洲石脑油价格涨至三周半高位每吨985.50美元,裂解价差升至一周半高位每吨126.83美元,因需求旺盛且供应相对紧缩.

韩国湖南石油化学买入11月交付的三批石脑油船货,离岸价每吨较日本报价高出13-14美元.

标书表明,船货可能在11月下半月运抵.不过交易商称湖南石油化学也迫切希望买入上半月运抵的船货.

上日LG化学买入5万吨11月下半月交付的船货,价格为每吨升水12-13美元.

印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)售出3.5万吨10月25-27日装运的石脑油,买方为嘉能可,离岸价为每吨较IOC自己的价格公式高出31美元左右.

亚洲汽油裂解价差为每桶12.61美元.9月均值为每桶近9.00美元.(完)