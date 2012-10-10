〔国际油市〕亚洲石脑油价格和裂解价差上涨,受需求旺盛推动

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透新加坡10月10日电---周三亚洲石脑油价格涨至三周半高位每吨985.50美元,裂解价差升至一周半高位每吨126.83美元,因需求旺盛且供应相对紧缩.
韩国湖南石油化学买入11月交付的三批石脑油船货,离岸价每吨较日本报价高出13-14美元.
标书表明,船货可能在11月下半月运抵.不过交易商称湖南石油化学也迫切希望买入上半月运抵的船货.
上日LG化学买入5万吨11月下半月交付的船货,价格为每吨升水12-13美元.
印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)售出3.5万吨10月25-27日装运的石脑油,买方为嘉能可,离岸价为每吨较IOC自己的价格公式高出31美元左右.
亚洲汽油裂解价差为每桶12.61美元.9月均值为每桶近9.00美元.(完)
--编译 田建华;审校 王洋
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。