〔国际油市〕亚洲燃料油跨月价差转至逆价差区间

路透新加坡10月10日电---亚洲燃料油市场周三扩大涨幅,前四个跨月价差合约上涨1美元,因为冬季进行的储存活动开始,令需求复苏的希望再现.

周三10月/11月跨月价差转至逆价差.

据路透数据,亚洲收盘时该合约报每吨逆价差1.00美元,创下近一周高位.

韩国公用事业企业进入现货市场为冬季进行采购.Western Power和East-West Power求购8万吨11月船期的高硫燃料油.

国庆长假刚过几天,中国的独立炼厂也发出询价.不过由于原油价格走势的不确定性,多数炼厂保持观望.

在日本,随着夏季的结束,燃料油消费下降.不过需求预计在冬季稍有回升.