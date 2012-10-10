〔国际油市〕亚洲燃料油跨月价差转至逆价差区间

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透新加坡10月10日电---亚洲燃料油市场周三扩大涨幅,前四个跨月价差合约上涨1美元,因为冬季进行的储存活动开始,令需求复苏的希望再现.
周三10月/11月跨月价差转至逆价差.
据路透数据,亚洲收盘时该合约报每吨逆价差1.00美元,创下近一周高位.
韩国公用事业企业进入现货市场为冬季进行采购.Western Power和East-West Power求购8万吨11月船期的高硫燃料油.
国庆长假刚过几天,中国的独立炼厂也发出询价.不过由于原油价格走势的不确定性,多数炼厂保持观望.
在日本,随着夏季的结束,燃料油消费下降.不过需求预计在冬季稍有回升.
--编译 王洋;审校 田建华
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。