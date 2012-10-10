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亚洲 | 2012年 10月 10日 星期三 20:41 BJT

〔亚洲橡胶〕10月10日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透10月10日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚盘收市价:

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

*10月 262.3 60 262.2 2

*11月 263.0 48 263.2 43

*12月 264.0 67 263.2 712

* 1月 266.1 122 266.3 17

* 2月 268.0 1084 268.0 122

* 3月 269.4 6029 269.7 936

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)

--编译 肖群英; 审校 田建华

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