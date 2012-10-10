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市场报道 | 2012年 10月 10日 星期三 21:45 BJT

〔美国股市〕平开,财报季伊始消息好坏参半

路透纽约10月10日电---美国股市周三平开,因财报季以好坏参半的消息开启,其中美国铝业警告铝需求放缓,但Yum Brands(YUM.N)上调了财测.

道琼工业指数.DJI下跌19.35点,或0.14%,至13,454.18点.标准普尔500指数.SPX下跌0.52点,或0.04%,至1,440.96点.Nasdaq综合股价指数.IXIC跌1.06点,或0.03%,至3,063.96点.(完)

--编译 王洋;审校 田建华

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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