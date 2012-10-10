〔美国热股〕美国铝业目标价遭调降,早盘股价大跌逾3%

路透10月10日电---铝生产商美国铝业(Alcoa)(AA.N)周二将今年铝消费增长预估下调至6%.Nomura Equity Research周三将该公司目标价从12美元下调至9美元,以反映铝价持续疲弱及中国生产过剩可能将导致下半年增长放缓.