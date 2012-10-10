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亚洲 | 2012年 10月 10日 星期三 22:40 BJT

〔美国热股〕百胜集团调高全年财测,早盘股价大涨约9%

路透10月10日电---肯德基母公司百胜集团(Yum Brands)(YUM.N)周二调高全年财测,尽管该公司最大市场中国经济增长降温,但其在中国餐馆的营收持坚.[ID:nSB2039417]

在周三早盘交易中,百胜集团股价大涨8.91%,至71.56美元.(完)

--编译 于春红;审校 利棣儿

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

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