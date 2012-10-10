〔金属期市〕期铜持稳,期铝跌至逾一个月低位

* 美国铝业下调铝需求增长预期

* 中国的铜实货需求疲弱,库存高企

* 金属需求将在明年因刺激举措而改善

路透伦敦10月10日电---铜价周三持稳,铝价跌至逾一个月最低,因对需求持续疲弱的忧虑抵销了最大铜消费国中国将再推促成长举措的新希望.

期铝跌幅超过其他金属,受累于铝生产商美国铝业(AA.N)周二公布第三季度录得净亏损,并下调了对铝需求的预期.

由于最大消费国中国经济成长大幅放缓,导致其需求疲弱,基本金属价格今年走势挣扎.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3收报每吨8,165美元,周二收报每吨8,145美元,盘中触及9月26日以来最低8,110.50美元.

纽约商品期货交易所(COMEX)12月期铜HGZ2收平,报每磅3.7180美元,盘中交投区间为3.6935-3.7280美元.

"今年铜需求意外地低,我预计,短期内铜价将呈横盘走势,但明年年初,在新一届政府批准新项目和刺激举措前,中国的铜进口可能跳增,"德国商业银行的大宗商品分析师Eugen Weinberg表示.

"我相信中国经济明年将改善,新经济举措和基础设施计划将给所有金属的需求带来巨大提振,这会让很多人大感意外."

中国国有媒体报导称,过去三个交易日,大型保险公司已将其持股总规模增加了逾100亿元人民币(16亿美元),且将继续支持蓝筹股和股市.

另一份报纸报导称,中国可能出台刺激举措,促进农村市场的汽车销售.

投资者静待下周中国公布9月贸易数据、第三季GDP和工业增加值等数据.

三个月期铝CMAL3收报每吨2,009美元,周二收报2,055美元.稍早触及日低2,006.25美元,为9月7日以来最低.

分析师称,铝价跌势受累于美国铝业宣布,将2012年铝需求预期调降一个百分点,至6%.

其他金属方面,三个月期锡CMSN3收报每吨21,825美元,与周二收盘持平.三个月期锌CMZN3收报每吨1,974美元,周二收报2,007美元.三个月期铅CMPB3收报每吨2,197美元,周二收报每吨2,251.50美元.三个月期镍CMNI3收报每吨17,670美元,周二收报17,930美元.

以下为1628GMT基本金属主力合约报价:

2011年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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LME期铝 2007.00 -48.00 -2.34 2020.00 -0.64

LME期铜 8160.00 15.00 +0.18 7600.00 7.37

LME期铅 2200.25 -51.25 -2.28 2034.00 8.17

LME期镍 17690.00 -240.00 -1.34 18650.00 -5.15

LME期锡 21750.00 -75.00 -0.34 19200.00 13.28

LME期锌 1973.75 -33.25 -1.66 1845.00 6.98

上海期铝 15540.00 -65.00 -0.42 15845.00 -1.92

上海期铜 58890.00 -390.00 -0.66 55360.00 6.38

上海期锌 15335.00 -165.00 -1.06 14795.00 3.65

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 母红;审校 李军

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