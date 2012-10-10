〔纽约期市〕阿拉比卡咖啡在交投放量中挫至一个月低位,糖价亦下跌

路透纽约/伦敦10月10日电---阿拉比卡咖啡周三在成交放量中跌至一个月低位,因咖啡最大种植国巴西的咖啡树开花,而且12月/3月价差扩大,均打压了市场.

原糖期货下挫,此前巴西最新收割报告符合预期,而可可期货下跌,受需求疲弱的预期打压.

汤森路透-Jefferies CRB指数.CRB由于人们担心全球经济疲弱而微幅下降,尽管油价因忧虑中东供应情况而上涨.

洲际交易所(ICE)12月阿拉比卡咖啡期货KCc1跌1.85美分,或1.1%,收报每磅1.6345美元,为9月7日以来连续第二日的最低结算价.

"巴西收割是大跌的一个重要原因,而且中美洲还有咖啡豆丰收的可能,"F.O. Licht软商品分析师Stefan Uhlenbrock称.

交易商称,巴西咖啡种植带的咖啡树开花适时,好于许多人的预期,预示着2012/13年全球最大咖啡生产国巴西将丰产,并增加了市场压力.

"12月/3月期货套利交易带来压力,现在人们更难作多咖啡了,"美国一咖啡交易员称.

套利交易提振了成交量,汤森路透初步数据显示,今日总成交量大约为24,000口,较30日均值高出近20%.

11月罗布斯塔咖啡期货LRCX2收高32美元,或1.6%,报每吨2,098美元.

糖价在交投清淡中下跌,未能守住前一交易日的涨幅,在巴西行业协会公布最新收割报告后,糖价周二未能突破21.77美分的技术阻力位,因此生产商抛压沉重.

ICE-3月原糖期货SBc1收低0.21美分,或1%,报每磅21.26美分,低于上周触及的八周高位21.77美分.

巴西甘蔗业协会Unica周二表示,9月下半月巴西中南部地区甘蔗厂生产出220万吨糖,较上年同期下降22%,指因天气潮湿放慢了压榨.

周二F.O. Licht预计,2012/13年全球糖产量料相当于去年的纪录水准,为1.771亿吨.

伦敦12月白糖期货LSUc1跌7.90美元,或1.3%,报每吨590.40美元.

伦敦3月可可期货LCCH3下跌25英镑,或1.6%,报每吨1,543英镑.

ICE-12月可可期货CCZ2收低45美元,或1.9%,报每吨2,372美元,仍远高其于100日移动均线切入位2,359美元.(完)