〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货回落,因多头在农业部报告公布前结清头寸

路透10月10日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三走低,交易商称,因多头在明日农业部公布10月作物产量及供需报告前结清头寸.

农业部将于周四1230 GMT公布供需报告,预计将显示今年美国玉米产量为六年来最低,到明年夏末,玉米供应将萎缩至17年低位,因逾50年来最严重的乾旱导致玉米减产.

接受路透调查的分析师的平均预期是,农业部将公布2012年玉米产量为106.01亿蒲式耳,低于农业部9月预期107.27亿蒲式耳.

分析师平均预期,2012/13年美国玉米期末库存为6,480万蒲式耳,低于农业部9月预期的7,330万蒲式耳.2012/13年全球玉米期末库存为1.21322亿蒲式耳,低于9月预期的1.2395亿蒲式耳.

农业部称,上周美国玉米收割率为69%,高于之前一周的54%,也高于五年均值28%.

一位农业气象学家周三称,从周五到周日,美国中西部将迎来大范围降雨,将使玉米和大豆收割停滞.今年收割初期的速度为创纪录水平.

12月合约关键阻力位在50日移动均线切入位7.83-1/4美元,关键支撑位在100日移动均线切入位7.04-3/4美元,九日相对强弱指标为38.

指标12月玉米期货合约CZ2结算价下跌5-1/4美分,报每蒲式耳7.36-3/4美元.

今日CBOT玉米期货成交量预估为187,188口.(完)

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