〔全球金市〕金价大致收平,因央行刺激措施效应消退且关注欧债危机

* 央行刺激措施效应已被消化,市场出现技术性抛盘压力

* 路透调查显示,黄金均价今年将触及纪录高位

* 由于中国月度汽车销售放缓,钯金受到重创

路透纽约10月10日电---金价周三大致收平,人们对欧债危机恶化的忧虑再度浮现,加之对全球经济的担心加剧,均打压黄金作为传统通胀对冲工具的魅力.

分析师称,金价在10月前已连涨四个月,一些投资者可能获利了结.金价在近期升势中未能升逾1,800美元关口,亦引发技术性卖压.

金价上周五触及11个月高位,因预期美联储,欧洲央行和全球其他主要央行将继续向全球经济挹注资金以刺激增长,此举提振了黄金对冲通胀的魅力.

"美国和其他国家的货币宽松政策不再是什么新消息,所以我们预计不会出现单纯基于货币宽松政策的更多大量黄金买盘,"汇丰的金属分析师James Steel称.

1921GMT时,现货金XAU=跌0.75美元,报每盎司1,762.90美元,距上周五创下的11月以来最高位1,795.69美元不远.

纽约商品期货交易所(COMEX)12月期金GCZ2结算价涨0.10美元,报每盎司1,765.10美元,路透初步数据显示,成交量可能远低于均值.

现货白银XAG=涨0.5%,报34.01美元,受益于行业需求前景改善,原油和基本金属价格均自近期低位反弹.

在对全球金融体质的半年度检讨中,国际货币基金组织(IMF)表示,欧债危机是主要威胁,在过去六个月全球金融稳定的风险增加,导致信心"非常脆弱".[ID:nSB2039499]金价因此受压.

路透周三公布的对27位分析师的调查显示,他们长期仍看多黄金.分析师一致预计,2012年黄金均价纪录高位将为1,690.00美元,略高于第二季末预计的1,685.00美元,1月时则预计为1,765美元.

铂金价格下跌,因有迹象显示南非矿工骚乱正逐步平息.

现货铂金XPT=跌0.6%,报1,668.74美元,钯金XPD=下滑0.5%,至649美元.

中国汽车工业协会周三公布,9月中国汽车销售较上年同期下降,钯金价格亦因此下跌.

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最新价格/ 当日 当日 当日 当日 成交量

结算价 变动 涨跌% 低位 高位

COMEX黄金期货 GCQ2 1765.10 0.10 0.0 1758.50 1770.00 115,367

COMEX白银期货 SIN2 34.109 0.124 0.4 33.745 34.190 35,376

COMEX铂金期货 PLN2 1676.70 -14.90 -0.9 1670.00 1688.30 16

COMEX钯金期货 PAU2 649.90 -8.30 -1.3 647.40 658.20 2,278

现货金 XAU= 1762.90 -0.75 0.0 1757.63 1767.80

现货银 XAG= 34.010 0.170 0.5 33.740 34.130

现货铂金 XPT= 1668.74 -10.86 -0.6 1668.90 1685.24

现货钯金 XPD= 649.00 -3.50 -0.5 650.50 655.00

附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约(完)

--编译 于春红;审校 母红

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现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=